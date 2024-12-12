Мы верим твердо в героев спорта: вспоминаем, чем запомнится хабаровским болельщикам 2024 год

Именно здесь играют фарм-клубы Суперлиги и те, кто временно решил отдохнуть от высшего дивизиона отечественного волейбола. Каждая новая игра тигрицам дается труднее, чем предыдущая — тренерские штабы коллег по цеху не зря свой хлеб едят. Ну и еще «тигрицы» наконец-то ощутили все прелести джетлага и очень плотного графика. Пока место хабаровчанок в середине таблицы, и выигранных партий у них пока больше, чем проигранных, что совсем не плохо. Осталось научиться не расклеиваться при неудачах, и дело пойдет. Верим, ждем и надеемся.