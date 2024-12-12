Мы верим твердо в героев спорта: вспоминаем, чем запомнится хабаровским болельщикам 2024 год

Судьи будут к нам строги.
Начнем, пожалуй, с одного из самых именитых — «СКА-Нефтяника». Если в двух словах, в хабаровском хоккее с мячом продолжается эпоха перемен. В начале 2024 года команда «красно-черных» находилась под руководством Василия Грановского, смогла пройти в плей-офф чемпионата России 2023−2024, но после упорных боев вышла из борьбы на стадии полуфинала. Матч с московским «Динамо» за третье место тоже сложился не лучшим образом.
Теплилась надежда, что сезон 2024−2025 будет в корне отличаться от предыдущих. Команда-то сильная, но, к сожалению, старт на Кубке России — первом по-настоящему серьезном турнире нового сезона — вышел смазанным. СКА, конечно, попал в «финал восьми», но вылетел уже в одной четвертой, не сумев справиться с молодежью из Ульяновска.
После кубкового провала Василий Грановский лишился места, уступив мостик своему старшему тренеру — Артуру Федорову. Новый специалист принял команду перед стартом чемпионата России, провел уже девять матчей, причем семь из них выиграл, но от приставки «и. о.» пока так и не избавился. К сожалению, армейцы все так же громят клубы попроще, но проигрывают командам своего уровня. Впрочем, цыплят в русском хоккее считают по весне. Поживем — увидим, сможет ли Артур Федоров настроить команду на борьбу за пьедестал.
Кстати, 10 декабря «СКА-Нефтяник» отметил свой 77 день рождения и сделал это весьма необычным способом. Для команды пошили ретроформу образца 1988 года — именно тогда СКА (Хабаровск) выиграл свой первый Кубок России. Соперником ретрокоманды стала иркутская «Байкал-Энергия», которая хоть и сопротивлялась, но все равно уступила напору более опытных армейцев. Болельщики и хабаровские, и иркутские были в восторге.
Что касается итогов года, то у СКА из Хабаровска есть все шансы завершить сезон в первой четверке турнирной таблицы.
Нам победа как воздух нужна.
Хабаровский «Амур» — второй хабаровский профессиональный клуб, лишившийся в ходе сезона главного тренера. Что незаладилось у Андрея Мартемьянова, в плей-офф прошлого сезона изрядно потрепавшего нервы будущему чемпиону — трудно сказать. Костяк сохранили, команду усилили, с финансами проблем нет, но старт в чемпионате КХЛ вышел безрадостным. Сначала «Амур» просто проигрывал, а затем и вовсе перестал забивать соперникам.
Руководство клуба сначала убрало тренера нападающих. Не помогло. Тогда был расторгнут контракт и с Андреем Мартемьяновым. Помогло или нет — пока непонятно. «Какая-то мистика», — комментировал ситуацию новый и. о. главного тренера Виктор Костюченок, когда нападающие, несмотря на все старания (а они старались), не могли забить соперникам пять матчей подряд.
Но постепенно «сухая» серия была прервана, затем «Амур» завершил и другую серию из 14 матчей, в которых никак не мог выиграть. После чисток в тренерском штабе коса прошлась и по игрокам. Из Хабаровска в теплый Сочи вприпрыжку сбежал Александр Хохлачев, затем дальневосточники сменяли Яна Дрозга на голкипера Мэтта Джурусика, а голкипера Дмитрия Лозебникова на Сергея Дубакина.
Вроде помогло — «тигры» потихоньку начали набирать очки, но уж очень потихоньку. Пока поднять их с последнего места лиги может лишь чудо. Надеемся, оно случится.
В спорте надо жить ярко.
Говорят, бог любит троицу, «СКА-Хабаровск» тоже этот сезон начинал как аутсайдер, проигрывая всем и всё, что можно, пока волевым решением руководства Дмитрий Воецкий не уступил свое место Алексею Поддубскому. Тут чудо случилось почти сразу же — СКА, до этого не игравший, а скорее влачивший жалкое существование на полях Первой лиги, вдруг расправил крылья и полетел.
Особенно команда стала заметной, когда наконец-то вернулась в Хабаровск на собственное отремонтированное поле. Тут даже лидеры первенства забеспокоились — на домашней арене армейцы задирали всех без исключения — только пух и перья летели. Весеннюю часть турнира «красно-синие» завершили в середине турнирной таблицы, что позволило болельщикам надеяться на то, на что они уже надеяться перестали.
Дерзкий путь наверх сложен.
Единственный клуб, который обошелся без ротаций в тренерском составе — «Амурские тигрицы». Вообще, волейбольной команде пока прощается многое. «Тигриц» любят, и есть за что, чего стоит только мощнейший старт прошлого сезона, когда хабаровчанки прошли всю Высшую лигу «Б», только пару раз уступив соперницам. Право играть в Высшей лиге «А» было ими взято с боем. Но лиги различаются не только буквами. Высшая лига «А» — это совсем другие требования и другие соперники.
Именно здесь играют фарм-клубы Суперлиги и те, кто временно решил отдохнуть от высшего дивизиона отечественного волейбола. Каждая новая игра тигрицам дается труднее, чем предыдущая — тренерские штабы коллег по цеху не зря свой хлеб едят. Ну и еще «тигрицы» наконец-то ощутили все прелести джетлага и очень плотного графика. Пока место хабаровчанок в середине таблицы, и выигранных партий у них пока больше, чем проигранных, что совсем не плохо. Осталось научиться не расклеиваться при неудачах, и дело пойдет. Верим, ждем и надеемся.