В Приморье отметят День Конституции Российской Федерации

Как отмечает пресс-служба краевого министерства культуры и архивного дела, праздник был учрежден в честь принятия Конституции Российской Федерации, которое состоялось 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме. Указом президента России 30 лет назад — в 1994 году, 12 декабря был объявлен государственным праздником.
Учреждения культуры региона подготовили тематические мероприятия, принять участие в которых приглашают и детей, и взрослых. В сельских клубах, библиотеках, центрах и домах культуры, образовательных организациях муниципалитетов края пройдут интересные лекции, познавательные программы, конкурсы, викторины, концерты, уроки гражданственности, патриотические часы.
Так, в историческом парке «Россия — моя история» во Владивостоке (ул. Аксаковская, 12) откроется мультимедийная выставка «30 лет Конституции Российской Федерации».
«Экспозиция на примере изображений на интерактивных стендах рассказывает об истории и развитии права в России от “Кондиций” Анны Иоанновны и манифеста Александра I до конституционной реформы 1905−1906 годов и современной эпохи. Посетители узнают, какой сложный эволюционный путь прошел важный документ, определяющий жизнь государства и его граждан. Сегодня Конституция РФ сохраняет исторически сложившееся государственное единство и обеспечивает благополучие и процветание нашей страны», — отметили специалисты минкультуры.
Также все желающие могут записаться на экскурсию в историческом парке — «Очерк истории Конституции России» — по телефону 8−984−199−49−00.
В Приморской краевой публичной библиотеке имени А. М. Горького во Владивостоке (ул. Некрасовская, 59а) 12 декабря в 15.00 пройдет лекция «Наш Основной закон», вход свободный.
В Приморском художественном колледже во Владивостоке и краевом колледже культуры в Уссурийске для студентов проведут открытые уроки и классные часы, посвященные Дню Конституции России, а учащиеся Приморского колледжа искусств во Владивостоке примут участие в интерактивной интеллектуальной викторине на знание Конституции.
Акцию «Знай Конституцию своего государства!» устроят для юных читателей городской детской библиотеки в Большом Камне (ул. Приморского Комсомола, 1).
В доме культуры химиков в Дальнегорске (ул. Первомайская, 15) в 18.00 12 декабря состоится концерт, посвященный Дню Конституции.
Мастер-класс для детей «России славный триколор» организуют в доме культуры в Ливадии (ул. Луговая, 2). На центральной площади Славянки запустят радиогазету «Моя Россия — моя страна», а в доме культуры села Яковлевка пройдет торжественное мероприятие «Я гражданин России», а также состоится вручение паспортов юным жителям Яковлевского округа.
Также приморцев приглашают 12 декабря принять участие в просветительской акции «IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ», которая пройдет по всей нашей стране и за рубежом. Акция будет действительна с 08:00 до 23:59 по местному времени.