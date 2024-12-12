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В Приморье отметят День Конституции Российской Федерации

Интерактивная интеллектуальная викторина, мультимедийная выставка, патриотические часы, уроки гражданственности, познавательные программы, концерты, конкурсы на знание Основного закона страны пройдут во всех муниципальных образованиях Приморья.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает пресс-служба краевого министерства культуры и архивного дела, праздник был учрежден в честь принятия Конституции Российской Федерации, которое состоялось 12 декабря 1993 года на всероссийском референдуме. Указом президента России 30 лет назад — в 1994 году, 12 декабря был объявлен государственным праздником.

Учреждения культуры региона подготовили тематические мероприятия, принять участие в которых приглашают и детей, и взрослых. В сельских клубах, библиотеках, центрах и домах культуры, образовательных организациях муниципалитетов края пройдут интересные лекции, познавательные программы, конкурсы, викторины, концерты, уроки гражданственности, патриотические часы.

Так, в историческом парке «Россия — моя история» во Владивостоке (ул. Аксаковская, 12) откроется мультимедийная выставка «30 лет Конституции Российской Федерации».

«Экспозиция на примере изображений на интерактивных стендах рассказывает об истории и развитии права в России от “Кондиций” Анны Иоанновны и манифеста Александра I до конституционной реформы 1905−1906 годов и современной эпохи. Посетители узнают, какой сложный эволюционный путь прошел важный документ, определяющий жизнь государства и его граждан. Сегодня Конституция РФ сохраняет исторически сложившееся государственное единство и обеспечивает благополучие и процветание нашей страны», — отметили специалисты минкультуры.

Также все желающие могут записаться на экскурсию в историческом парке — «Очерк истории Конституции России» — по телефону 8−984−199−49−00.

В Приморской краевой публичной библиотеке имени А. М. Горького во Владивостоке (ул. Некрасовская, 59а) 12 декабря в 15.00 пройдет лекция «Наш Основной закон», вход свободный.

В Приморском художественном колледже во Владивостоке и краевом колледже культуры в Уссурийске для студентов проведут открытые уроки и классные часы, посвященные Дню Конституции России, а учащиеся Приморского колледжа искусств во Владивостоке примут участие в интерактивной интеллектуальной викторине на знание Конституции.

Акцию «Знай Конституцию своего государства!» устроят для юных читателей городской детской библиотеки в Большом Камне (ул. Приморского Комсомола, 1).

В доме культуры химиков в Дальнегорске (ул. Первомайская, 15) в 18.00 12 декабря состоится концерт, посвященный Дню Конституции.

Мастер-класс для детей «России славный триколор» организуют в доме культуры в Ливадии (ул. Луговая, 2). На центральной площади Славянки запустят радиогазету «Моя Россия — моя страна», а в доме культуры села Яковлевка пройдет торжественное мероприятие «Я гражданин России», а также состоится вручение паспортов юным жителям Яковлевского округа.

Также приморцев приглашают 12 декабря принять участие в просветительской акции «IX Всероссийский тест на знание Конституции РФ», которая пройдет по всей нашей стране и за рубежом. Акция будет действительна с 08:00 до 23:59 по местному времени.

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