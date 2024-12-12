В Приморье отметят День Конституции Российской Федерации

«Экспозиция на примере изображений на интерактивных стендах рассказывает об истории и развитии права в России от “Кондиций” Анны Иоанновны и манифеста Александра I до конституционной реформы 1905−1906 годов и современной эпохи. Посетители узнают, какой сложный эволюционный путь прошел важный документ, определяющий жизнь государства и его граждан. Сегодня Конституция РФ сохраняет исторически сложившееся государственное единство и обеспечивает благополучие и процветание нашей страны», — отметили специалисты минкультуры.