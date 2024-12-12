В Красноярске отремонтировали семь подпорных стенок за год

На улице Мичурина, 14 конструкцию укрепили анкерами, заменили ограждение и деформационные швы. Старую лестницу разобрали, а на её месте построили новую с резиновым покрытием. На улице Дубенского, 11 установили габионы — металлические конструкции с камнями, которые обеспечивают надёжный дренаж и рассчитаны на 50 лет эксплуатации.