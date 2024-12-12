В Красноярске отремонтировали семь подпорных стенок за год

В Красноярске в 2024 году завершили ремонт семи подпорных стенок, которые укрепляют склоны и обеспечивают безопасность территорий. Об этом рассказали в администрации города.
На улице Мичурина, 14 конструкцию укрепили анкерами, заменили ограждение и деформационные швы. Старую лестницу разобрали, а на её месте построили новую с резиновым покрытием. На улице Дубенского, 11 установили габионы — металлические конструкции с камнями, которые обеспечивают надёжный дренаж и рассчитаны на 50 лет эксплуатации.
У школы № 148 на улице Борисевича и школы № 115 на улице Петрушина часть стен заменили на габионы, а бетонные участки отремонтировали и покрасили.
В микрорайоне Солнечный на улицах 40 лет Победы, 28 и Светлова, 7/2 демонтировали старые стены из-за их разрушений. Вместо них установили новые конструкции из арматуры и бетона.
Ремонт провели за счёт городского бюджета, выделив 56,2 млн рублей. Плановая работа по обновлению таких объектов продолжается: в 2025 году запланирован ремонт ещё восьми стенок.