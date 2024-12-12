Минтруда Казахстана предъявило иск на 10 млн тенге пенсионерке из Новосибирской области

Как сообщает портал «Бердск Онлайн», Минтруда Казахстана подало в суд на пожилую женщину, которая незаконно получала пенсию из двух стран. Согласно решению суда, пенсионерка должна вернуть государству Казахстан 556 996 тенге — это около 113,2 тысяч рублей за период с января по апрель 2021 года.
Женщина с 2005 года была зарегистрирована в России и получала российскую пенсию по старости с 2008 года. Однако с 2010 по 2021 год она также получала пенсию в Казахстане, где ранее проживала и работала.
Когда в 2021 году пенсия из Казахстана была приостановлена, выяснилось, что за 11 лет пенсионерке было выплачено 10,2 млн тенге (более двух миллионов рублей). Минтруда республики Казахстан обратилось в суд с требованием вернуть эти средства.
Бердский суд в Новосибирской области встал на сторону Минтруда Казахстана, постановив, что пенсия в Казахстане выплачивалась женщине незаконно. Однако, учитывая частичное истечение срока давности, суд уменьшил сумму иска до 556 996 тенге за последние четыре месяца.
Напомним, что новосибирским пенсионерам рассказали, когда придёт проиндексированная пенсия в декабре-2024.