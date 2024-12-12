В Минздраве Приморья рассказали о состоянии девочки, на которую рухнул рулон утеплителя

Несчастный случай произошел днём во вторник, 10 декабря. Несовершеннолетняя во время прогулки прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. На участке на девочку с большой высоты упал рулон утеплителя, который в тот момент поднимали рабочие для ремонта дома.

В Минздраве Приморья корр. ИА PrimaMedia рассказали, что ребенка с тяжёлыми травмами госпитализировали в отделение травматологии Владивостокской клинической больницы № 2.