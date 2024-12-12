В Минздраве Приморья рассказали о состоянии девочки, на которую рухнул рулон утеплителя

В Минздраве Приморья рассказали о состоянии 15-летней девочки, на которую с крыши дома рухнул строительный материал, сообщает ИА PrimaMedia.
Несчастный случай произошел днём во вторник, 10 декабря. Несовершеннолетняя во время прогулки прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. На участке на девочку с большой высоты упал рулон утеплителя, который в тот момент поднимали рабочие для ремонта дома.
В Минздраве Приморья корр. ИА PrimaMedia рассказали, что ребенка с тяжёлыми травмами госпитализировали в отделение травматологии Владивостокской клинической больницы № 2.
«У неё перелом голени. Лечение оказывают в полном объеме. Для этого есть всё необходимое», — уточнили в Минздраве.
Отметим, что прокуратура Фрунзенского района начала проверку по факту произошедшего, а также намерена оценить соблюдение норм безопасности при организации работ и работу органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
Напомним, в Приморье суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании более 2,2 млн рублей в пользу ребенка, пострадавшего при посещении океанариума во Владивостоке.