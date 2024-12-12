Уникальная выставка фарфора в Хабаровске объединяет эпохи

В Хабаровске, в краевом музее имени Н. И. Гродекова, открылась выставка «Фарфор и время» из собрания Государственного центрального музея современной истории России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Экспозиция приурочена к столетию музея и 280-летию Императорского фарфорового завода. Посетить выставку можно до конца января.
«Это коллаборация двух учреждений: одно создает, другое хранит. Мы объединили юбилеи, чтобы создать уникальную выставку. Она уже прошла через Москву, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре, а теперь добралась до Хабаровска благодаря поддержке компании “Транснефть”. Мы не впервые сотрудничаем с Гродековским музеем — это уже третья наша выставка», — сообщила главный хранитель музея Валерия Каграманова.
Экспозиция демонстрирует ключевые этапы российской истории через взгляд современников и интерпретации потомков. Смысловой центр выставки составляют две противоположные эпохи — яркий авангард 1910−1930-х годов и неоклассицизм 1930−1950-х годов. Среди экспонатов — шедевры художников, таких как С. В. Чехонин, М. М. Адамович, К. С. Малевич, Н. Я. Данько и других.
«Организация такой масштабной выставки — для нас очередной вызов», — отметил генеральный директор Гродековского музея Иван Крюков.
Особое внимание уделено творческим поискам мастеров: на выставке представлены как авторские интерпретации, так и последние эксперименты с материалом. Заключительный раздел посвящен труду мастеров, создающих фарфоровые изделия, и тех, кто бережно хранит их для будущих поколений.
Эта выставка — возможность прикоснуться к истории, увидеть, как менялось искусство и общество через тончайший фарфор, впитавший дух времени и талант великих мастеров.