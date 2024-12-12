Уникальная выставка фарфора в Хабаровске объединяет эпохи

«Это коллаборация двух учреждений: одно создает, другое хранит. Мы объединили юбилеи, чтобы создать уникальную выставку. Она уже прошла через Москву, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре, а теперь добралась до Хабаровска благодаря поддержке компании “Транснефть”. Мы не впервые сотрудничаем с Гродековским музеем — это уже третья наша выставка», — сообщила главный хранитель музея Валерия Каграманова.