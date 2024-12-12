Названо, как выросли траты челябинцев на Новый год за последние пять лет

Для сравнения пять лет назад, когда готовились к встрече 2020 года, челябинцы изъявляли желание потратить на новогодние праздники 17 300 рублей. Через год, во время встречи 2021 года, жители Челябинска решили быть более скромными и озвучивали сумму в 16 800 рублей. Наряжая елку к 2022 году, называли сумму в 17 400 рублей, к 2023 году вновь ушли к показателю в 16 800 рублей, а в прошлом году стали говорить о готовности потратить 18 000 рублей.