Названо, как выросли траты челябинцев на Новый год за последние пять лет

Социологическое исследование по данному вопросу провели специалисты сервиса SuperJob. Оно показало, что, встречая 2025 год, жители южноуральского мегаполиса в среднем готовы потратить на праздничную тему 18 900 рублей в расчете на одного человека. Тут нужно отметить, что данная сумма не учитывает траты на подарки.
Для сравнения пять лет назад, когда готовились к встрече 2020 года, челябинцы изъявляли желание потратить на новогодние праздники 17 300 рублей. Через год, во время встречи 2021 года, жители Челябинска решили быть более скромными и озвучивали сумму в 16 800 рублей. Наряжая елку к 2022 году, называли сумму в 17 400 рублей, к 2023 году вновь ушли к показателю в 16 800 рублей, а в прошлом году стали говорить о готовности потратить 18 000 рублей.
Сравнивая по готовности к новогодним тратам челябинцев с жители других российских мегаполисов, нужно отметить, что они в этом вопросе находятся в середнячках. Так жители Екатеринбурга на празднование Нового года и новогодние каникулы в этом году готовы потратить 20 200 рублей, Казань — 19 500 рублей, Уфы — 18 700 рублей, Перми — 18 300 рублей. К самым большинм новогодним тратам готовы жители Москвы (24 100 рублей), самыми скромными оказались жители Волгограда (16 200 рублей).