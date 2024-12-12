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Сырский признал, что бои на покровском направлении носят жёсткий характер

Главком ВСУ рассказал, что посетил покровский участок.

Источник: Аргументы и факты

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на покровском участке продолжаются «жёсткие бои», он признал, что подразделения ВС РФ превосходят подразделения Вооружённых сил Украины в живой силе.

Заявление Сырского обнародовано в Facebook*.

Главком ВСУ рассказал, что посетил покровский участок.

По словам Сырского, в данной ситуации украинским военным следует «принимать нестандартные решения. Кроме того, он назвал основной задачей “усиление обороны”.

Ранее сообщалось, что усиление украинских войск в Покровске за счёт резервов, переброшенных по приказу Сырского с курского направления, не улучшили ситуацию.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.