Лиса стала частым гостем кампуса ДВФУ на острове Русский

Остров Русский славится своими красивыми местами и лисами, которые не боятся людей. В этот раз рыжая красавица вышла не где-то в лесу или на проезжей части, а пришла прямо на территорию кампуса ДВФУ. По словам студентов, ее уже давно подкармливают и уже привыкли к ней. Причем кормят разнообразными лакомствами: и курицей, и колбасами, и даже яблоками.