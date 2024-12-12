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Лиса стала частым гостем кампуса ДВФУ на острове Русский

Студенты прикормили лису разными лакомствами и каждый раз ее ждут.

Источник: Freepik

Остров Русский славится своими красивыми местами и лисами, которые не боятся людей. В этот раз рыжая красавица вышла не где-то в лесу или на проезжей части, а пришла прямо на территорию кампуса ДВФУ. По словам студентов, ее уже давно подкармливают и уже привыкли к ней. Причем кормят разнообразными лакомствами: и курицей, и колбасами, и даже яблоками.

Напомним, что на острове лис много и они не являются для жителей редкостью. Но важно быть аккуратными, потому что лиса не домашняя, а самое настоящее дикое животное.

флора и фауна