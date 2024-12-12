Жителей Костанайской области покусали обезьяны

Как пояснили в пресс-службе Рудненской многопрофильной горбольницы газете «Костанайские новости», одного укусили в Таиланде, второго — во Вьетнаме. В подобных ситуациях антирабическую вакцину туристам начинают вводить сразу за границей, также им выдают соответствующую справку, чтобы, вернувшись домой, они продолжили прививочный курс. Если сложно определить, болеет ли бешенством обезьяна, пострадавшему нужно пройти полный курс из пяти прививок в течение 28 дней.