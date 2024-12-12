Снег и метели ожидают южноуральцев в четверг

Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 14.
День Ангела сегодня, 12 декабря, у Валериана, Даниила, Дениса, Ивана, Николая, Парамона, Сергея.
Между прочим, 12 декабря 2024 года отмечают Парамонов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит не мыть голову. Дело в том, что вместе с водой может уйти весь ум.