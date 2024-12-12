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Снег и метели ожидают южноуральцев в четверг

В четверг, 12 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег, в северной половине до умеренного, в отдельных районах слабые метели.

Сейчас в Сан-Хосе: +12° 3 м/с 58% 760 мм рт. ст. +17°

Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, слабый снег. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, порывы до 14.

День Ангела сегодня, 12 декабря, у Валериана, Даниила, Дениса, Ивана, Николая, Парамона, Сергея.

Между прочим, 12 декабря 2024 года отмечают Парамонов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит не мыть голову. Дело в том, что вместе с водой может уйти весь ум.