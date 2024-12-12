Артисты «Белого театра» научили хабаровчан выходить из стресса

Хабаровский «Белый театр» справедливо заслуживает звания «Доброго театра», поскольку актеры имеют значительный опыт работы с особенными хабаровчанами. Профессионалы своего дела воплощают важные социальные проекты, вовлекая в них как детей, так и родителей. В сентябре артисты запустили новый проект «СТОП выгорание», который отличается своей энергией и смыслом. Несмотря на то, что он скоро завершится, это лишь начало для воплощения самых необычных идей.
О чем проект «СТОП выгорание»?
О том, как выйти из стресса. В наше беспокойное время это крайне необходимо и важно, но кто-то справляется сам, кто-то обращается к психологу, другие ищут и используют особые действенные способы. Андрей Трумба рассказывает, что каждый их проект — это возможность помочь хабаровчанам и посмотреть на ситуацию иначе.
— Еще в сентябре мы начали проект, целью которого было дать жителям нашего города нестандартные, но в то же время простые техники выхода из стресса, не допуская выгорания. Наш проект начался с цикла занятий по речи, где мы в целом переосмыслили понимание темы выгорания, предложили участникам театральные техники работы со звуком и телом. Мы даже не думали, что тема выгорания настолько актуальна для хабаровчан, и если изначально мы планировали к участию не более 200 человек, то уже после первого блока мероприятий мы вышли на большее количество участников, — рассказывает Андрей Трумба, художественный руководитель проекта.
Ольга Кузьмина, режиссер театра и педагог по речи, передала участникам многие речевые и дыхательные техники, которые они могут использовать в повседневной жизни. Мастер-классы помогли узнать, что в нашем теле все взаимосвязано.
— Мастер-классы — это что-то невообразимое! Очень показательно, насколько в нашем теле все работает как единая система. Эффект от занятий потрясающий! Работа с голосом, телом и огромный бонус — все проходило позитивно-психотерапевтично, — делится впечатлениями Александра Александровская, участница проекта.
После речевой техники предстояло переключиться на занятия по йоге, где благодаря простым упражнениям и дыхательным техникам хабаровчане смогли больше обратить внимание на свое тело, замедлиться, стать более спокойными и расслабленными. Инструкторы по йоге Александра Минжулина и Алиса Кошелева использовали достаточно нестандартный подход в занятиях, сочетая мягкие техники, доступные каждому.
— Работало тело, а порядок наводился в голове — очень интересно, — отмечает Ольга Помитун, еще одна участница.
Среди разных упражнений девушки выделяют теорию про эмоциональный стресс и практику интуитивного танца. Многое об этом они узнали на мастер-классе у психолога Татьяны Лазаревой. А на мастер-классах по боди-перкуссии Мария Рихтер рассказывала о возможностях расслабления с помощью ритма, который создается телом. Боди-перкуссия в этом плане схожа со звукотерапией, когда человек не только расслабляется от погружения в ритм, но еще и создает вибрации, схожие с самомассажем.
— Метафорично, если сравнить, то это как настройка музыкального инструмента. А еще, когда в сопровождении удивительного голоса Маши, то это просто волшебство — словно каждую струну души и тела нежно поглаживают, очищают, позволяют звучать и настраивать в унисон, — пишет Светлана Смоленец в отзывах, участница проекта.
Проект действительно затронул каждого, кто в нем участвовал, но он подходит к своему завершению. Остается последняя встреча — это перформанс плейбек-театра «Веретено», где каждая зрительская история будет терапевтично переведена в формат театрального эскиза. А зрители, в свою очередь, могут ощутить эмоциональный подъем от увиденной в образной театральной манере свою историю. Событие пройдет 15 декабря с 12:30 до 14:00 по адресу: ул. Суворова, 1А, лит. Б. Его можете посетить и вы.
Команда «Белого театра» за время проведения данного проекта получила много отзывов о том, что он важен жителям нашего города, и, возможно, будет продолжение «СТОП выгорания». А пока «Белый театр» также работает над проектом при поддержке Фонда культурных инициатив «Поэтическое слово. Традиции и современность». Проект реализуется с использованием финансовой поддержки комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края при софинансировании Фонда президентских грантов.
Кстати, в прошлом году благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов стартовал проект «Главная роль», где одна из главных ролей была у родителей. Артисты «Белого театра» решили сделать так, чтобы мамы и папы хоть на секунду, хоть на минуту расслабились, посвятили время себе, прошли тренинги. Это и общение с различными специалистами, к примеру, занятия с психологами, и занятия йогой, лекции по психосоматике и трансформационные игры. Проект увлекательный и чем-то схож со «СТОП выгоранием».