Артисты «Белого театра» научили хабаровчан выходить из стресса

— Еще в сентябре мы начали проект, целью которого было дать жителям нашего города нестандартные, но в то же время простые техники выхода из стресса, не допуская выгорания. Наш проект начался с цикла занятий по речи, где мы в целом переосмыслили понимание темы выгорания, предложили участникам театральные техники работы со звуком и телом. Мы даже не думали, что тема выгорания настолько актуальна для хабаровчан, и если изначально мы планировали к участию не более 200 человек, то уже после первого блока мероприятий мы вышли на большее количество участников, — рассказывает Андрей Трумба, художественный руководитель проекта.