Трое детей и четверо взрослых спасены от огня в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 11 декабря спокойное утро жителей села Новостройка района имени Лазо нарушил опасный пожар, сообщает телеграм-канал МСЧ Хабаровского края.
В одной из квартир на первом этаже дома, расположенного по улице Чехова, неожиданно вспыхнули домашние вещи, охватив огнем площадь в шесть квадратных метров. Из-за мощного задымления люди оказались в ловушке и не смогли самостоятельно покинуть помещение.
Благоприятный исход стал возможен благодаря оперативным действиям пожарных, которые успели эвакуировать семь человек, среди которых были трое детей.
На данный момент ведется проверка для выяснения причин происшествия.