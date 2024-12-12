Трое детей и четверо взрослых спасены от огня в Хабаровском крае

В одной из квартир на первом этаже дома, расположенного по улице Чехова, неожиданно вспыхнули домашние вещи, охватив огнем площадь в шесть квадратных метров. Из-за мощного задымления люди оказались в ловушке и не смогли самостоятельно покинуть помещение.