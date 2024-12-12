Светофор установили около аэропорта Иркутска

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2024 на загородных трассах Иркутской области произошло 33 аварии, в которых 19 пеших участников дорожного движения получили травмы, 17 человек погибли. Статистика говорит о том, что большая часть подобных ДТП происходит с десяти часов вечера до полуночи.