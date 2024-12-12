Светофор установили около аэропорта Иркутска

В районе аэропорта Иркутска появился светофор, установили его на пешеходном переходе возле автобусной остановки. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
— Устройство было крайне необходимо, так как прежняя «зебра» была нерегулируемой. По этой причине переход признали небезопасным и закрыли для движения, — уточнили в аэропорту.
Теперь участники движения могут не переживать и спокойно переходить дорогу в этом месте. Водители будут гораздо увереннее реагировать на действия пешеходов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начала 2024 на загородных трассах Иркутской области произошло 33 аварии, в которых 19 пеших участников дорожного движения получили травмы, 17 человек погибли. Статистика говорит о том, что большая часть подобных ДТП происходит с десяти часов вечера до полуночи.