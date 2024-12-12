Центральное кладбище Хабаровска очистили от мусора

«Мы боремся с такими проявлениями бескультурья. Устанавливаем запрещающие таблички. Однако есть категория людей, для которых нет ничего святого, они выбрасывают мусор даже на кладбище. Мы уже вывезли отсюда диван, кто-то додумался привезти его сюда. Пресечь такие случаи сложно, ведь территория кладбища очень большая — около 180 гектаров. На центральных входах стоит охрана, установлены камеры, но нарушители проезжают сюда через поля, привозят хлам и выбрасывают. Надеемся, конечно, на то, что это прекратится. В первую очередь уповаем на совесть людей», — сказал Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска.