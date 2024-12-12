Гагин: ВСУ увезли технику из Курахова, бросив пехоту на верную гибель

«В Курахово сейчас противник бросил свою пехоту, именно бросил её для того, чтобы мы об неё просто споткнулись. Судя по украинскому сегменту интернета, ясно, что все командиры уже эвакуировались, технику практически всю эвакуировали, также большую часть операторов дронов», — сказал Гагин в беседе с РИА Новости.