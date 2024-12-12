Цена за 4 билета на новогоднего «Щелкунчика» выросла до 1,255 млн рублей

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре по тарифам «60 плюс», «Молодежный», а также для ветеранов боевых действий были раскуплены за две минуты. Продажи начались 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Сейчас билеты на спектакль в кассах театра уже не доступны.