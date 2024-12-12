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Цена за 4 билета на новогоднего «Щелкунчика» выросла до 1,255 млн рублей

Торги длились больше 17 часов и завершились в 03:09 по московскому времени 12 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик» в Большой театр завершились в 03:09 по московскому времени 12 декабря. Подробности о цене можно узнать из данных торгов.

Так, ставка за комплект из четырех билетов на балет составила 1,255 миллиона рублей. Изначально четыре билета в партер (10−13 места 12 ряда) продавались за 200 тысяч рублей.

За один билет ставка выросла почти в два раза и составила 105 тысяч рублей. Комплект из двух билетов продался за 420 тысяч рублей, хотя изначально его отдавали за 100 тысяч.

Большой театр начал продажу билетов в 10:00 11 декабря. Торги шли более 17 часов и завершились поздно ночью. Спектакль пройдет 28 декабря в 19:00.

Ранее стало известно, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре по тарифам «60 плюс», «Молодежный», а также для ветеранов боевых действий были раскуплены за две минуты. Продажи начались 2 декабря в 10:00 по московскому времени. Сейчас билеты на спектакль в кассах театра уже не доступны.