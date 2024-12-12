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Омские казаки снова потребовали запретить выступление артистов

На этот раз Союзу Атаманов Казачьего Народа не угодили Леонид Агутин и «Квартет И».

Источник: Комсомольская правда

Союз Атаманов Казачьего Народа снова пытается решить за омичей, что им слушать. На официальной странице группы «Вконтакте» размещено официальное обращение к губернатору Омской области с требованием запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Выступления артистов должны пройти 5 февраля в «G-Drive Арене».

Обращение подписано атаманов казачьего Совета Владиславом Буланкиным. Аргументы у казаков такие: по их оценке, вышеупомянутые артисты занимают либеральную позицию, не поддерживают СВО и пропагандируют разрушение традиционных духовных ценностей.

Напомним, ранее казаки с таким же рвением и аналогичными аргументами потребовали запретить в Омске концерт Дианы Арбениной. Официального запрета не последовало, однако концерт певицы все равно не состоялся.