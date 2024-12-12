Омские казаки снова потребовали запретить выступление артистов

Союз Атаманов Казачьего Народа снова пытается решить за омичей, что им слушать. На официальной странице группы «Вконтакте» размещено официальное обращение к губернатору Омской области с требованием запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Выступления артистов должны пройти 5 февраля в «G-Drive Арене».