Омские казаки снова потребовали запретить выступление артистов

Союз Атаманов Казачьего Народа снова пытается решить за омичей, что им слушать. На официальной странице группы «Вконтакте» размещено официальное обращение к губернатору Омской области с требованием запретить концерт Леонида Агутина и «Квартета И». Выступления артистов должны пройти 5 февраля в «G-Drive Арене».
Обращение подписано атаманов казачьего Совета Владиславом Буланкиным. Аргументы у казаков такие: по их оценке, вышеупомянутые артисты занимают либеральную позицию, не поддерживают СВО и пропагандируют разрушение традиционных духовных ценностей.
Напомним, ранее казаки с таким же рвением и аналогичными аргументами потребовали запретить в Омске концерт Дианы Арбениной. Официального запрета не последовало, однако концерт певицы все равно не состоялся.