Эксперт Шихов: Пермь ждёт потепление и сильные снегопады

Потепление и серьёзные снегопады ждут Пермь 12 и 13 декабря, сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления».
По его словам, 12 декабря обещает быть самым тёплым днём на неделе в Пермском крае. Температура воздуха в течение дня по краю будет колебаться между отметками в −1˚ и −5˚. В Перми ожидается −2… −4˚.
Тем временем на севере Пермского края, по словам эксперта, в ближайшие сутки похолодает.
«На севере Европейской территории России в тылу пришедшего с Баренцева моря циклона уже начнет распространяться холодный воздух. К вечеру холодный фронт достигнет северных районов Прикамья. Здесь ожидается похолодание до −8… −10˚», — пояснил он.
А на юге региона 12 декабря ожидаются интенсивные снегопады: здесь, по прогнозам метеорологов, выпадет 5−7 мм осадков. При этом на остальной территории Прикамья выпадет не более 3 мм осадков.
«Гораздо более серьезные снегопады следует ожидать 13 декабря, когда циклон со стороны Средней Волги выйдет на Пермский край. За сутки он может принести 8−12 мм осадков в большинство районов края, в том числе и в Пермь», — добавил эксперт.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о ледяном дожде, который добрался до Пермского края и осложнил ситуацию на дорогах.