Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» получил четыре номинации на «Золотой глобус»

Киноадаптация бродвейского мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» получила четыре номинации на «Золотой глобус» и заработала почти полмиллиарда в мировом прокате. В России музыкальная лента идет по предсеансовому обслуживанию.
Картина была номинирована на «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — мюзикл или комедия», «Лучшая актриса в кино — мюзикле или комедии» (Синтия Эриво), «Лучшая актриса второго плана» (Ариана Гранде) и за кинематографические достижения и кассовые сборы.
Интерес зрителей новинка обеспечила себе заранее — это экранизация одного из самых успешных бродвейских мюзиклов авторства Стивена Шварца и Уинни Хольцмана, премьера которого состоялась больше 20 лет назад и который, в свою очередь, основан на романе Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой ведьмы Запада».
Режиссером выступил Джон М. Чу. У него уже был опыт работы с мюзиклом «На высоте мечты», кроме того, с танцевальным кино — в его портфолио несколько частей хита «Шаг вперед». Отдельным удовольствием в «Злой» становятся вокальные партии Синтии Эриво и Арианы Гранде (которые, разумеется необходимо слушать в оригинале).
Картина получила преимущественно позитивную оценку зарубежных критиков — 88% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Самой сильной стороной фильма многие считают актерскую игру Арианы Гранде и Синтии Эриво. А героиню последней с изумрудного цвета кожей, в частности, называют самой яркой краской фильма.
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