Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» получил четыре номинации на «Золотой глобус»

Интерес зрителей новинка обеспечила себе заранее — это экранизация одного из самых успешных бродвейских мюзиклов авторства Стивена Шварца и Уинни Хольцмана, премьера которого состоялась больше 20 лет назад и который, в свою очередь, основан на романе Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой ведьмы Запада».