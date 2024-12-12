В Омске хотят повысить тарифы на поездки в общественном транспорте

С начала следующего года в Омске могут повысить тариф на осуществление пассажирских перевозок Пассажирскому предприятию № 8, которое обслуживает большинство муниципальных автобусных маршруток. Соответствующий проект приказа РЭК Омской области опубликован на портале правовой информации.
Если решение будет принято, тариф для предприятия вырастит почти на пять рублей — до 57, 24 рулей против нынешних 52, 37. При этом стоимость поездки в автобусах для омичей с увеличением тарифа не изменится — разницу компенсирует бюджет.