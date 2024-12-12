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В Омске хотят повысить тарифы на поездки в общественном транспорте

Цены на проезд в городских автобусах при этом не изменятся.
Источник: Комсомольская правда

С начала следующего года в Омске могут повысить тариф на осуществление пассажирских перевозок Пассажирскому предприятию № 8, которое обслуживает большинство муниципальных автобусных маршруток. Соответствующий проект приказа РЭК Омской области опубликован на портале правовой информации.

Если решение будет принято, тариф для предприятия вырастит почти на пять рублей — до 57, 24 рулей против нынешних 52, 37. При этом стоимость поездки в автобусах для омичей с увеличением тарифа не изменится — разницу компенсирует бюджет.