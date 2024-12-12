В Госдуме хотят усложнить для студентов доступ к табаку и вейпам

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». В настоящее время законом уже запрещена розничная реализация такой продукции на дистанции менее чем 100 метров по прямой линии от образовательных учреждений.