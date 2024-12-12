В Госдуме хотят усложнить для студентов доступ к табаку и вейпам

Парламентарии подготовили проект закона, который введет запрет на продажу продукции с никотином и электронных сигарет на расстоянии до 100 метров от студенческих общежитий. Об этом сообщает издание РБК.
Проектом закона предлагается внести изменения в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». В настоящее время законом уже запрещена розничная реализация такой продукции на дистанции менее чем 100 метров по прямой линии от образовательных учреждений.
В среду законопроект был направлен на рассмотрение в правительство, после получения заключения его планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Цель введения запрета — «обеспечение защиты здоровья российской молодежи».
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения, как на сигаретах.