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В Госдуме хотят усложнить для студентов доступ к табаку и вейпам

Целью введения запрета является защита здоровья российской молодежи.

Источник: Аргументы и факты

Парламентарии подготовили проект закона, который введет запрет на продажу продукции с никотином и электронных сигарет на расстоянии до 100 метров от студенческих общежитий. Об этом сообщает издание РБК.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». В настоящее время законом уже запрещена розничная реализация такой продукции на дистанции менее чем 100 метров по прямой линии от образовательных учреждений.

В среду законопроект был направлен на рассмотрение в правительство, после получения заключения его планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Цель введения запрета — «обеспечение защиты здоровья российской молодежи».

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с предложением размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения, как на сигаретах.