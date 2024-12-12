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Поздравление Игоря Кобзева с Днем Конституции РФ

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днём Конституции Российской Федерации.

Основной закон, каким является Конституция страны, вобрал в себя опыт государственного устройства и достижения, накопленные за многие столетия нашей истории, фундаментальные ценности традиций. Опираясь на него, сегодня мы все участвуем в строительстве новейшей истории и дальнейшем развитии России.

Это — надёжный фундамент независимости и национального суверенитета, основа правовой системы страны, которая гарантирует права и свободы человека и гражданина, его благополучие, возможность жить в правовом государстве под надёжной защитой закона. Конституция — гарантия движения вперёд: в экономике, социальной сфере, культуре, в единстве многонациональной и многоконфессиональной России.

Уверен, что День Конституции всегда будет для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

От души желаю всем жителям Иркутской области здоровья, благополучия и успехов в воплощении намеченных планов!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.