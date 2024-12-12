Поздравление Игоря Кобзева с Днем Конституции РФ

Основной закон, каким является Конституция страны, вобрал в себя опыт государственного устройства и достижения, накопленные за многие столетия нашей истории, фундаментальные ценности традиций. Опираясь на него, сегодня мы все участвуем в строительстве новейшей истории и дальнейшем развитии России.