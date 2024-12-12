Поздравление Игоря Кобзева с Днем Конституции РФ

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю с Днём Конституции Российской Федерации.
Основной закон, каким является Конституция страны, вобрал в себя опыт государственного устройства и достижения, накопленные за многие столетия нашей истории, фундаментальные ценности традиций. Опираясь на него, сегодня мы все участвуем в строительстве новейшей истории и дальнейшем развитии России.
Это — надёжный фундамент независимости и национального суверенитета, основа правовой системы страны, которая гарантирует права и свободы человека и гражданина, его благополучие, возможность жить в правовом государстве под надёжной защитой закона. Конституция — гарантия движения вперёд: в экономике, социальной сфере, культуре, в единстве многонациональной и многоконфессиональной России.
Уверен, что День Конституции всегда будет для нас символом единения и совместной ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
От души желаю всем жителям Иркутской области здоровья, благополучия и успехов в воплощении намеченных планов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.