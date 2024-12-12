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Рогов: российские войска выбили ВСУ из Сонцовки севернее Курахова

В настоящее время в населённом пункте проводится зачистка.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ выбили Вооружённые силы Украины из села Сонцовка, которое расположено севернее Курахова в Донецкой народной республике, заявил Владимир Рогов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов подчеркнул, что в настоящее время в населённом пункте проводится зачистка.

«Наши войска выбили украинских боевиков из Сонцовки. Это событие знаковое ещё и тем, что село является малой родиной великого русского композитора Сергея Прокофьева», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что военные РФ водрузили российский флаг на самом высоком строении Курахова.

По его словам, в настоящее время город окружён с нескольких сторон. Восточная часть освобождена.

Военный эксперт Ян Гагин рассказал, что российские военные очень скоро возьмут под контроль город Курахово. Он подчеркнул, что Киев уже эвакуировал технику и своих командиров.