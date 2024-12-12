Юрий Куклачев рассказал, что ему хотели делать вторую операцию

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал aif.ru, что во время обследования, которое он проходил в ноябре, врачи хотели провести ему вторую операцию.
«Я полежал недельку в больнице на обследовании. Все хотели операцию вторую делать, но пришли к тому, что пока не нужно. Сказали: “Пока живи, ходи, а там жизнь покажет”», — признался худрук Театра кошек.
Куклачев добавил, что сейчас работает и выступает, готовится дарить праздник детям на Новый год. Его родные не против, отметил он.
«Папа ходит, живет, все нормально. Так что передайте всем, что я жив, здоров. Врачи у нас шикарные, спасли меня. Спасибо всем», — заключил дрессировщик.
Напомним, весной этого года в день своего 75-летия Юрий Куклачев почувствовал себя плохо во время юбилейного концерта «Самый добрый клоун». Дрессировщика госпитализировали и диагностировали ему обширный инфаркт, после чего прооперировали.
В ноябре Куклачев проходил плановое обследование. Тогда же он рассказывал aif.ru, что чувствует себя хорошо, ходит по 2 километра пешком.