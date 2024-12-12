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В ближайшие дни в Башкирии продолжатся сильные снегопады

По ночам будет холодать до −17°.

Сейчас в Сан-Хосе: +12° 0 м/с 58% 760 мм рт. ст. +17°

В Башкирии снегопады не прекратятся до конца недели. По данным Башгидромета, в некоторых районах ожидается метель.

В четверг, 12 декабря, синоптики прогнозируют снегопады, местами сильные. В некоторых районах произойдет налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололед, на дорогах будут снежные заносы, накат и гололедица. Днем температура воздуха составит 0,-5°.

В пятницу, 13 декабря, характер погоды не изменится: будет идти сильный снег, в ряде районов — метель, на дорогах гололедица, снежные заносы и накат. Температура воздуха ночью опустится до −5,-10°, днем поднимется до 0,-5°.

В субботу, 14 декабря, будет идти небольшой снег, местами — умеренный. Ночью и днем похолодает до −7,-12°, ночью при прояснениях до −17°.