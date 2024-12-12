«Вызываю огонь “Градов” на себя»: красноярец «Таймень» откровенно рассказал о подвигах земляков на СВО, любви и долге

У знаменитого бойца СВО с позывным «Таймень» 7 декабря произошло знаменательное событие — он создал семью. И примечательно, что это произошло в канун Дня Георгиевского кавалера, коим сибиряк и является. «МК в Красноярске» встретился с солдатом и узнал, за что он получил эту награду. Максим Богданкевич также рассказал историю любви, подвигов, поделился мнением о патриотизме и самопожертвовании.
«Вернусь — поговорим».
Максима Богданкевича с позывным «Таймень» мог видеть каждый красноярец. Плакаты и огромные билборды с портретом бравого солдата размещены на улицах, в домах, общественном транспорте. Суровый сибиряк смотрит с фото и как будто говорит: «А ты еще не пошел защищать Родину?».
Реальный Максим — неиссякаемый источник позитива. Если бы не увешанная медалями и орденами грудь, сложно было бы, наверное, догадаться, что этот человек повидал в жизни такого, чего многим и не снилось: бои, ночные атаки, налеты дронов и стрельба из танков. Рядом с ним разрывались снаряды, не раз от гибели его спасало чудо. Но, как говорится в таких случаях, обо всем по порядку.
Богданкевич с детства хотел служить в армии, но травма не позволила ему пройти «срочку».
«Но мои прадеды воевали, мои предки защищали эту землю. Я решил, что должен продолжать их путь. А потому в 2022 году отправился в Крым, в Симферополь, где подписал контракт», — вспоминает Максим.
Родных и девушку Ольгу будущий герой спецоперации предупреждать не стал. Решил сообщить о своем решении уже будучи на фронте.
«Я позже написал Ольге: “Вернусь — поговорим. Не вернусь — не поговорим”, — добавил Богданкевич, объясняя, что хотел расставить точки над i уже дома. Но делать этого, судя по всему, ему не пришлось — девушка решение любимого приняла, ожидая встречи.
И Максим вернулся. Но ненадолго.
«СВО затягивает. Это непередаваемый адреналин. Конечно, когда приезжаешь домой, первое время заново привыкаешь, отходишь от боев. Но примерно через две недели начинает тянуть обратно», — рассказал собеседник «МК в Красноярске».
Боец вернулся в зону СВО на второй контракт, который затем «перерос» в третий. Служба закончилась для него внезапно — после артобстрела «Таймень» получил травму и вернулся восстанавливаться на Родину. Сейчас он проводит в школах «Уроки мужества» и «Разговоры о главном», став наглядным примером мужества и патриотизма.
Кстати, и позывные у него очень даже родные для многих из нас. Изначально его назвали «Енисеем», но затем сменили на «Тайменя», что тоже отсылает к Сибири и ее могучим рекам. Кто не знает — это такая рыба.
«Я считаю, что каждый мужчина рожден солдатом и защитником. И реализовать свое предназначение можно только в бою. Тем, кто свое нежелание идти защищать дом объясняет тем, что хочет развиваться на “гражданке”, строить карьеру, отвечу: когда враг придет в ваш дом, поможет ли вам эта карьера? Остановить врага лучше вдали от вашего порога. В армии вы сможете освоить гораздо больше, чем в ходе учебы в тылу. Там всему очень быстро приходится учиться. Если нет возможности защищать с оружием в руках — помогайте в тылу, например, отправляя гуманитарную помощь», — пояснил гвардии рядовой.
«Прорвитесь, вы сможете».
Максим Богданкевич — не из тех «героев», кто, скажем, всю службу мыл тарелки, а по возвращении на «гражданку» стал рассказывать, как спас трех генералов и одного случайно заплывшего в степь адмирала. Тут бы себя спасти, поделился «Таймень», рассказав, как однажды его жизнь чуть не закончилась во время мытья посуды.
«Это было во время моего первого контракта. Однажды после приема пищи я убирал столовые принадлежности за собой. И вдруг услышал характерный свист. Он означает одно — прилет снаряда. Я понял, что бежать некуда — до окопа не успею. Я просто лег, закрыл голову руками. Так всегда надо делать, если есть риск взрыва поблизости. Меня тогда сильно контузило. Сослуживцы на сутки оставили в покое, давали глицин и сладкий чай, чтобы мозг хотя бы немного восстановился. К сожалению, не всем везет, как мне тогда. Бывает, боец теряет сознание надолго и попадает в плен. А нас учили, что лучше не сдаваться», — добавил военный.
Тишина — друг бойца на СВО. Приходится очень много слушать, чтобы определить, не подлетел ли дрон или не подкралась ли вражеская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Поэтому разговаривают тихо и стараются не выдавать себя. Первое время на фронте непривычно, но затем становится понятно, как звучит выстрел из оружия, как — близкий прилет артснаряда, приобретается навык распознавания звука приближающегося дрона.
Кроме того, для выживания на фронте нужна хорошая маскировка.
«Во время дежурства услышали моторы БПЛА. Он завис над нами. Стояла темнота, мы укрылись. Долго над нами висел. Видимо, земля ночью остыла, и тепловизор не мог никого обнаружить. Потом беспилотник улетел. Мы сообщили на следующую точку, что в их сторону движется “птичка”. Там кто-то “засветил” позицию, и на них обрушился зажигательный снаряд. К счастью, ребята остались живы», — рассказал Богданкевич.
Оружие — верный спутник солдата. Оно должно быть наготове и днем, и ночью, пояснил «Таймень». Всегда, кроме сна, предохранитель автомата нужно держать в опущенном положении, чтобы враг не застал врасплох. Состояние вооружения должно быть идеальным, чтобы в нужный момент не подвело. Ходить с ним тоже необходимо везде. Однако ни оснащение, ни современные технологии, которые сопровождают боевые действия на Украине, не играют столь важной роли, как отвага и слаженность воинского коллектива.
«Когда попадаешь в армию, становишься частью коллектива воинов, многие из которых продолжают славные традиции своих предков. И это воодушевляет. В бою, конечно, не до размышлений и не до мотивации. Столкновение может начаться внезапно. Все мысли отключаются, и ты начинаешь действовать. Действовать, чтобы выполнить задачу, чтобы элементарно выжить. Когда адреналин спадает после боя, тогда вспоминаешь семью, близких, думаешь: “Я жив”, — добавил Богданкевич.
И российские бойцы достойны памяти дедов и прадедов, рассказал «Таймень». На его глазах совершались подвиги, вошедшие в историю.
«Мы попали в окружение. Враг превосходил численностью, а нас было мало. Докладывали командованию, что не прорвемся, но нам убеждали, что мы выйдем из кольца. Наш взводный с позывным “Атом”, он, кстати, из Лесосибирска, наш земляк, обратился к нам: “Мужики, мы здесь умрем. Так давайте уйдем героями и не сдадимся!” Все поддержали его. Мы понимали, что отдадим жизни, но станем частью истории России. Тогда “Атом” взял рацию и громко произнес: “Вызываю огонь “Градов” на себя!” “Вызываю огонь на себя!” Мы были к этому готовы. Но от командования пришел ответ: “Вы прорветесь! Вы сможете!” И с Божьей помощью мы прорвались. Позже, слушая запись того эфира нашего командира, у нас текли слезы. Так глубоко нас задели слова взводного», — вспомнил Богданкевич.
«Атом» получил звание Героя России, став легендой не только среди своих. «Таймень» вспоминает, как офицеру на личный номер телефона пришло сообщение от украинцев примерно такого содержания: «Старший лейтенант, сдавайся. Мы все про тебя знаем. Переходи к нам, и мы заплатим тебе много денег». Лесосибирец лишь доложил командованию, что «спамеры» мешают службе.
Подзарядка ценою в жизнь.
Отличился и сам Богданкевич. Вместе с товарищами он противостоял вдвое превосходящим силам 128-й горно-штурмовой бригады из Закарпатья. Это была элита ВСУ. После того боя, в котором участвовал «Таймень», именно «была». В 2023 году киевский лидер Владимир Зеленский даже объявил траур по этому соединению — настолько велики были потери.
«Там сражались наемники со всего мира. Там были не украинцы. Вообще на стороне противника воюет огромное количество иностранцев. Мы находили иностранное оружие на позициях. Как-то раз на нас выехал танк с флагом Польши», — рассказал Максим.
Еще один подвиг красноярец совершил во время последнего своего контракта в зоне СВО. Тогда его назначили связистом. От него и его товарища зависела связь целой роты.
«Я был связистом на передовой. Близко шел бой. Нам в тыл пытались зайти вражеские танки, атаковали ДРГ. И у нас начала садиться рация — снаряд разбил бензогенератор. Чтобы зарядить устройство, от которого зависела связь всей роты, мы стали прорываться через бой к сослуживцам. Три километра ада. Но мы добрались и выполнили задачу», — рассказал боец.
За эти подвиги Максиму Богданкевичу вручили Георгиевский крест. 9 декабря до революции отмечался День Георгиевского кавалера. В преддверии праздника и в день рождения Красноярского края, 7 декабря, Максим и Ольга зарегистрировали брак.
И теперь сибиряк исполнил детскую мечту, испытал себя, став военным наперекор всему, освоил много нового и создал семью, заботу и защиту которой он продолжит уже дома, параллельно помогая сослуживцам из Красноярска в рамках гуманитарного проекта «Сибирская дивизия». Это центр, который оказывает необходимую поддержку фронтовикам из региона. Наряду с отправкой грузов, в том числе в виде техники, организация содействует ремонту машин, которые помогают бойцам выполнять задачи на фронте. Таких организаций сейчас много. Свои гуманитарные грузы отправляет Народный фронт, муниципалитеты и волонтерские группы. Для армии в Красноярске производят одежду, элементы амуниции, маскировочные сети и многое другое. О волонтерах, которые создают вещи для бойцов, мы рассказывали ранее.
А главное — Максим остался человеком. Он много улыбается и дарит тепло от общения. Возможно, там, на границе жизни и смерти он понял, что многие проблемы, которые беспокоят людей — мелочь по сравнению с вечным.