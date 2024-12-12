«Вызываю огонь “Градов” на себя»: красноярец «Таймень» откровенно рассказал о подвигах земляков на СВО, любви и долге

«Мы попали в окружение. Враг превосходил численностью, а нас было мало. Докладывали командованию, что не прорвемся, но нам убеждали, что мы выйдем из кольца. Наш взводный с позывным “Атом”, он, кстати, из Лесосибирска, наш земляк, обратился к нам: “Мужики, мы здесь умрем. Так давайте уйдем героями и не сдадимся!” Все поддержали его. Мы понимали, что отдадим жизни, но станем частью истории России. Тогда “Атом” взял рацию и громко произнес: “Вызываю огонь “Градов” на себя!” “Вызываю огонь на себя!” Мы были к этому готовы. Но от командования пришел ответ: “Вы прорветесь! Вы сможете!” И с Божьей помощью мы прорвались. Позже, слушая запись того эфира нашего командира, у нас текли слезы. Так глубоко нас задели слова взводного», — вспомнил Богданкевич.