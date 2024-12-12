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В Уфе на границе Черниковки построят жилые высотки, школу и детсад

Глава администрации Уфы утвердил проект планировки квартала, ограниченного улицами Интернациональная, Ульяновых, Нежинская и Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте уфимской мэрии.

Источник: Башинформ

В настоящее время на территории квартала жилая застройка представлена панельными девятиэтажками и двухэтажными домами, часть из которых находится в ветхом состоянии. Общая площадь жилфонда квартала составляет 23 тысячи квадратных метров, население— около 1,3 тысячи человек.

Проектом предлагается снос ветхих жилых домов общей площадью 15 тысяч квадратных метров, 220 металлических и 334 капитальных гаражей общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров.

На освободившемся месте в рамках договора о комплексном развитии территории будет строиться жилье и социальные объекты.

Первая очередь освоения площадки, затрагивающая участок в 4 га, предполагает строительство домов высотой до 25 этажей с общей площадью квартир не более 41000 кв. м. и многоуровневого закрытого наземного паркинга.

Вторая очередь предполагает строительство общеобразовательной школы на 400 мест с детским садом на 100 мест, подземного паркинга и физкультурно-оздоровительного комплекса с подземной парковкой.

В целом проектом предусмотрено создание 996 машиномест. Из них 600 создаются в закрытых паркингах, 195 — в наземных автостоянках внутри квартала, 97 — в наземных стоянках в границах улично-дорожной сети и 104 — в наземных гостевых автостоянках.

экономика
строительство