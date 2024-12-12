В Уфе на границе Черниковки построят жилые высотки, школу и детсад

В настоящее время на территории квартала жилая застройка представлена панельными девятиэтажками и двухэтажными домами, часть из которых находится в ветхом состоянии. Общая площадь жилфонда квартала составляет 23 тысячи квадратных метров, население— около 1,3 тысячи человек.