Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске хирурги впервые прооперировали пациента с редким синдромом

Патология привела к нарушению кровообращения нижних конечностей и органов малого таза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сосудистые хирурги Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы впервые в Иркутской области прооперировали пациента с синдромом Мея-Тернера. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

У девушки были сильные боли в спине, поэтому она и обратилась за помощью в больницу. Врачи диагностировали редкий синдром, примечательно, что из всего населения России от него страдают не более 7% людей.

— Этот синдром описан давно, но только сейчас методика лечения получила распространение. Диагностика достаточно сложна и связана с применением различных современных технологий, — рассказал завотделением сосудистой хирургии ИОКБ Сергей Кыштымов.

По словам врачей, левую подвздошную вену сдавило между правой подвздошной артерией и позвоночником. Это привело к нарушению кровообращения нижних конечностей и органов малого таза. Единственный метод лечения — эндоваскулярная операция по имплантации стента в пораженный участок вены.

Если простыми словами, врачи раскрыли суженный участок и укрепили сосудистую стенку. Стент — это металлический внутрисосудистый протез, который установили через бедро. В итоге хирурги устранили нарушение кровотока. Операция длилась 2,5 часа, на ней также присутствовали врачи из Санкт-Петербурга.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией.