В Иркутске хирурги впервые прооперировали пациента с редким синдромом

Сосудистые хирурги Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы впервые в Иркутской области прооперировали пациента с синдромом Мея-Тернера. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
У девушки были сильные боли в спине, поэтому она и обратилась за помощью в больницу. Врачи диагностировали редкий синдром, примечательно, что из всего населения России от него страдают не более 7% людей.
— Этот синдром описан давно, но только сейчас методика лечения получила распространение. Диагностика достаточно сложна и связана с применением различных современных технологий, — рассказал завотделением сосудистой хирургии ИОКБ Сергей Кыштымов.
По словам врачей, левую подвздошную вену сдавило между правой подвздошной артерией и позвоночником. Это привело к нарушению кровообращения нижних конечностей и органов малого таза. Единственный метод лечения — эндоваскулярная операция по имплантации стента в пораженный участок вены.
Если простыми словами, врачи раскрыли суженный участок и укрепили сосудистую стенку. Стент — это металлический внутрисосудистый протез, который установили через бедро. В итоге хирурги устранили нарушение кровотока. Операция длилась 2,5 часа, на ней также присутствовали врачи из Санкт-Петербурга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией.