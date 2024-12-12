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С января до поселка Новоомский запустят еще один автобусный маршрут

В городе маршрут автобуса пройдет по Левому берегу.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января до поселка Новоомский, расположенном неподалеку от областного центра, будет курсировать еще один автобусный маршрут. Его запустят по просьбе жителей, пожаловавшихся на то, что сейчас общественного транспорта до города приходится жадть по полчаса.

В Омске маршрут № 121 будет курсировать по улицам Левого берега: улицы Степанца, Туполева, Степанца, 70 лет Октября, Енисейская, Суворова, Торговая, Кошевого, Мельничная, и далее следовать по Русско-Полянскому тракту.

О запуске нового маршрута со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Хафизова сообщил «Новый Омск».