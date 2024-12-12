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На Башкирию обрушатся метели

В ближайшие дни синоптики ожидают опасные природные явления.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается опасная погода. Это следует из прогноза, предоставленного синоптиками.

По их словам, сегодня, 12 декабря, пройдет сильный снегопад, обрушится порывистый ветер, а на дорогах образуется гололед. Днем температура воздуха поднимется до 0 градусов, местами до −5 градусов.

В пятницу, 13 декабря, характер погоды не изменится. Метеорологи также ожидают метель, гололедицу, снежные накаты и сильный ветер. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, днем 0,-5°.

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