На Башкирию обрушатся метели

В Башкирии ожидается опасная погода. Это следует из прогноза, предоставленного синоптиками.
По их словам, сегодня, 12 декабря, пройдет сильный снегопад, обрушится порывистый ветер, а на дорогах образуется гололед. Днем температура воздуха поднимется до 0 градусов, местами до −5 градусов.
В пятницу, 13 декабря, характер погоды не изменится. Метеорологи также ожидают метель, гололедицу, снежные накаты и сильный ветер. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, днем 0,-5°.
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