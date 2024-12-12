На спутнике RuVDS впервые развернут панель управления виртуальными серверами

Как отметил глава компании Ispmanager Федор Богомолов, запуск панели на такой компактной платформе стал для компании вызовом. «Cтать первой панелью управления в космосе полностью отвечает нашим глобальным задачам. Теперь образ Ispmanager можно найти и в космическом пространстве. Мы готовы не только развивать продукт в соответствии с запросами рынка, но и открывать для Ispmanager новые горизонты», — сказал он.