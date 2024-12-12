На спутнике RuVDS впервые развернут панель управления виртуальными серверами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Панель управления виртуальными серверами Ispmanager будет развернута на пикоспутнике российской компании RuVDS, запуск которого намечен на конец 2024 — начало 2025 года. Как сообщили ТАСС в компании, это будет первая подобная панель управления, запущенная на орбиту.
«На спутнике-платформе хостинг-провайдера RuVDS будет развернута панель управления виртуальными серверами Ispmanager. Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом аппарате. Таким образом, Ispmanager станет первой панелью управления, запущенной в космосе», — говорится в сообщении.
По словам гендиректора RuVDS Никиты Цаплина, такой проект полностью отражает задачи, стоящие перед спутником. «Уверен, что коллегам удастся реализовать все стоящие перед ними задачи, раскрыв потенциал решения по-максимуму», — подчеркнул Цаплин.
Как отметил глава компании Ispmanager Федор Богомолов, запуск панели на такой компактной платформе стал для компании вызовом. «Cтать первой панелью управления в космосе полностью отвечает нашим глобальным задачам. Теперь образ Ispmanager можно найти и в космическом пространстве. Мы готовы не только развивать продукт в соответствии с запросами рынка, но и открывать для Ispmanager новые горизонты», — сказал он.
Спутник-платформа станет вторым космическим аппаратом RuVDS. Первый спутник-сервер был запущен в 2023 году и впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса. Позже с помощью аппарата компания провела первенства в области информационной безопасности, осуществила исследование кибербезопасности космических аппаратов и установила сигнал с сервером в Арктике.
Новый аппарат RuVDS будет выполнен на базе одноплатного пикоспутника Trisat, масса которого не превышает 0,5 кг. Несмотря на малый размер, он обладает всеми характерными подсистемами, несет полезную нагрузку в качестве микрокомпьютера с камерой. В компании уверены, что аппарат сможет выступить полноценной платформой для энтузиастов от мира IT и космических технологий.