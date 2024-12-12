Прокуратура начала проверку по инциденту с вдовой участника СВО в кинотеатре Иркутска

В одном из кинотеатров Иркутска произошёл инцидент со слепой вдовой бойца СВО. Её муж — разведчик — ушел на спецоперацию добровольцем. В ноябре пришло известие о гибели главы семьи. Вдова признается, что это было сильное горе и потрясение для неё и 8-летнего сына. Чтобы отвлечь ребенка, девушка пошла с ним и в сопровождении специально обученной собаки-поводыря на киносеанс. Вдова рассказала, что при прохождении контролёра на входе в зал к собаке вопросов не было, однако позже к женщине подошли охранник и администратор, которые сообщили о нарушении пребывания в кинозале с собакой, пишет ИА IrkutskMedia.
Cобака-поводырь по кличке Макар для Марины Даньковой, у которой в ноябре на спецоперации погиб муж Владимир, — опора, глаза и антистресс. Как сообщается в тг-канале (18+) «Народного фронта», специально обученный лабрадор появился в июне этого года. Его подготовили в московском учебно-кинологическом центре «Собаки-помощники», есть даже специальный паспорт — пропуск в общественные места. Но администрацию кинотеатра, как сообщается в тг-канале, это не устроило.
«Купили места в 5 ряду сбоку — это семейная традиция, всегда покупали билеты именно сюда. При проверке билетов спросили, действительно ли с ними собака-поводырь», — говорится в сообщении.
Со слов Марины, потом подошёл сотрудник и сказал, что с собаками нельзя, и предложил оставить пса «где-нибудь» и пригрозил вызвать полицию. Девушка согласилась, чтобы на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
«Следом пришла ещё одна женщина и попросила пересесть на первый ряд. Но сын расплакался, настроение было испорчено, семья вышла из зала, вернула деньги за билеты и уехала домой. Марина призналась, её расстроило не то, что фильм не посмотрели, а что люди теряют человечность», — говорится в посте.
Девушку поддержали и сослуживцы погибшего мужа, которые были возмущены таким отношением. А в пабликах, где появилась история инцидента, многие выразили сочувствие и солидарность девушке. Только после этого администрация кинотеатра вышла на Марину и извинилась.
Корр. агентства стало известно, что прокуратура Свердловского района Иркутска проводит проверку по данному инциденту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.