Прокуратура начала проверку по инциденту с вдовой участника СВО в кинотеатре Иркутска

В одном из кинотеатров Иркутска произошёл инцидент со слепой вдовой бойца СВО. Её муж — разведчик — ушел на спецоперацию добровольцем. В ноябре пришло известие о гибели главы семьи. Вдова признается, что это было сильное горе и потрясение для неё и 8-летнего сына. Чтобы отвлечь ребенка, девушка пошла с ним и в сопровождении специально обученной собаки-поводыря на киносеанс. Вдова рассказала, что при прохождении контролёра на входе в зал к собаке вопросов не было, однако позже к женщине подошли охранник и администратор, которые сообщили о нарушении пребывания в кинозале с собакой, пишет ИА IrkutskMedia.