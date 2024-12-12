В Башкирии в этом году отремонтировали 88 километров трасс опорной сети

Замминистра транспорта республики Виктор Жульков подвел предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Он отметил, что за последние шесть лет в Башкирии отремонтировали, реконструировали и построили почти 1,7 тысячи км дорог и около 1,5 тысячи погонных метра мостов.
По его словам, срок нацпроекта подходит к концу в этом году. На эти работы потратили более 37 млрд рублей, 15 млрд из которых — из федерального бюджета. Так, в регионе провели реконструкцию семикилометровой автодороги Иглино — Кальтовка в Иглинском районе, шестикилометровую дорогу Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах. В Уфе отремонтировали улицы Комсомольскую, 8 Марта, Валерия Лесунова и бульвар Баландина, а в створе улицы Воровского построили мост-вставку через реку Белую.
С 2022 года деньги стали выделять и на ремонт аварийных мостов. За три года в порядок привели уже полторы тысячи погонных метров. Виктор Жульков привел в качестве примера реконструкцию Шакшинского моста в Уфе. Ремонт начали в 2023 году и полностью должны открыть проезд 27 декабря. Сегодня готовность моста составляет 89 процентов.
В марте по концессионному соглашению ввели в эксплуатацию Восточный выезд из столицы Башкирии. На сегодня по платной дороге уже проехали около 3,7 миллиона транспортных средств. На втором этапе здесь завершат монтаж автоматического пункта весового контроля и укрепят откосы насыпи бетоном, построят диспетчерскую и многое другое.
Особое внимание в регионе уделяют ремонту трасс, которые входят в опорную дорожную сеть. В этом году отремонтировали около 88 километров таких дорог.
По словам заместителя руководителя управления дорожного хозяйства Ришата Рафикова, в нормативное состояние удалось привести 13,8 км дороги Стерлитамак — Раевский в Альшеевском районе, 10 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском и Белебеевском районах и другие.
— В следующем году в нормативное состояние планируем привести в порядок 60 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 237 километров, — отметил Виктор Жульков. — Продолжим ремонт мостов через реку Белую в Архангельском районе, через реку Дему в Давлекановском, через Мрясимку в Караидельском, Карламан в Кармаскалинском и Ай в Мечетлинском и в Салаватском районах. Также должны завершить ремонт мостов через реку Таналык в Хайбуллинском районе, Узян в Аургазинском и Курсак в Альшеевском.
В этом году в Башкирии отремонтировали более 33 километров региональных и междугородних дорог, расположенных в пригороде Уфы — в Благовещенском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. Это на 31,5 процента больше, чем в прошлом году. В 2023-м дорожники Башкирии привели в порядок 22,8 километра таких магистралей.
Идет ремонт трасс, ведущих к туристическим комплексам и обеспечивающих связь для жителей небольших населенных пунктов.
— Отремонтировали участки дорог туристического направления, таких как Благовещенск — Павловка и Уфа — Охлебинино, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Привели в нормативное состояние дороги с интенсивным движением: Уфа — Чишмы, Булгаково — Бузовьязы, Дема — Затон и Дмитриевка — Кушнаренково.