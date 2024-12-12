В Башкирии в этом году отремонтировали 88 километров трасс опорной сети

По его словам, срок нацпроекта подходит к концу в этом году. На эти работы потратили более 37 млрд рублей, 15 млрд из которых — из федерального бюджета. Так, в регионе провели реконструкцию семикилометровой автодороги Иглино — Кальтовка в Иглинском районе, шестикилометровую дорогу Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах. В Уфе отремонтировали улицы Комсомольскую, 8 Марта, Валерия Лесунова и бульвар Баландина, а в створе улицы Воровского построили мост-вставку через реку Белую.