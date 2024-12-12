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В Башкирии в этом году отремонтировали 88 километров трасс опорной сети

На эти работы потратили более 37 млрд рублей.

Замминистра транспорта республики Виктор Жульков подвел предварительные итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Он отметил, что за последние шесть лет в Башкирии отремонтировали, реконструировали и построили почти 1,7 тысячи км дорог и около 1,5 тысячи погонных метра мостов.

По его словам, срок нацпроекта подходит к концу в этом году. На эти работы потратили более 37 млрд рублей, 15 млрд из которых — из федерального бюджета. Так, в регионе провели реконструкцию семикилометровой автодороги Иглино — Кальтовка в Иглинском районе, шестикилометровую дорогу Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах. В Уфе отремонтировали улицы Комсомольскую, 8 Марта, Валерия Лесунова и бульвар Баландина, а в створе улицы Воровского построили мост-вставку через реку Белую.

С 2022 года деньги стали выделять и на ремонт аварийных мостов. За три года в порядок привели уже полторы тысячи погонных метров. Виктор Жульков привел в качестве примера реконструкцию Шакшинского моста в Уфе. Ремонт начали в 2023 году и полностью должны открыть проезд 27 декабря. Сегодня готовность моста составляет 89 процентов.

В марте по концессионному соглашению ввели в эксплуатацию Восточный выезд из столицы Башкирии. На сегодня по платной дороге уже проехали около 3,7 миллиона транспортных средств. На втором этапе здесь завершат монтаж автоматического пункта весового контроля и укрепят откосы насыпи бетоном, построят диспетчерскую и многое другое.

Особое внимание в регионе уделяют ремонту трасс, которые входят в опорную дорожную сеть. В этом году отремонтировали около 88 километров таких дорог.

По словам заместителя руководителя управления дорожного хозяйства Ришата Рафикова, в нормативное состояние удалось привести 13,8 км дороги Стерлитамак — Раевский в Альшеевском районе, 10 км трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы в Туймазинском и Белебеевском районах и другие.

— В следующем году в нормативное состояние планируем привести в порядок 60 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 237 километров, — отметил Виктор Жульков. — Продолжим ремонт мостов через реку Белую в Архангельском районе, через реку Дему в Давлекановском, через Мрясимку в Караидельском, Карламан в Кармаскалинском и Ай в Мечетлинском и в Салаватском районах. Также должны завершить ремонт мостов через реку Таналык в Хайбуллинском районе, Узян в Аургазинском и Курсак в Альшеевском.

В этом году в Башкирии отремонтировали более 33 километров региональных и междугородних дорог, расположенных в пригороде Уфы — в Благовещенском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. Это на 31,5 процента больше, чем в прошлом году. В 2023-м дорожники Башкирии привели в порядок 22,8 километра таких магистралей.

Идет ремонт трасс, ведущих к туристическим комплексам и обеспечивающих связь для жителей небольших населенных пунктов.

— Отремонтировали участки дорог туристического направления, таких как Благовещенск — Павловка и Уфа — Охлебинино, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Привели в нормативное состояние дороги с интенсивным движением: Уфа — Чишмы, Булгаково — Бузовьязы, Дема — Затон и Дмитриевка — Кушнаренково.

экономика