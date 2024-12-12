Автобусный маршрут № 24 в Челябинске переведут на регтариф с 13 декабря

Трасса движения немного изменится: автобусы больше не пойдут в направлении СНТ «Мичуринец», но будут поворачивать к ЖК Ньютон. Транспорт проследует по улицам 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту, затем со Свердловского проспекта будет уходить на Комсомольский, а после поедет по улицам Чичерина, 250-летия Челябинска и Академика Макеева.