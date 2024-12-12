Автобусный маршрут № 24 в Челябинске переведут на регтариф с 13 декабря

Автобусный маршрут № 24, который связывает ЧМК с Северо-западом Челябинска, перейдёт на регулируемый тариф с 13 декабря. На линию выйдут 18 машин большого класса, сообщили в Организаторе перевозок.
Трасса движения немного изменится: автобусы больше не пойдут в направлении СНТ «Мичуринец», но будут поворачивать к ЖК Ньютон. Транспорт проследует по улицам 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту, затем со Свердловского проспекта будет уходить на Комсомольский, а после поедет по улицам Чичерина, 250-летия Челябинска и Академика Макеева.
На линию выйдут новые низкопольные автобусы с кондиционерами и валидаторами. Пассажиры смогут оплачивать проезд картами, в том числе транспортными.
Интервал в движении составит 8−12 минут. Первый рейс от пр. Героя России Е. Н. Родионова — в 05:30, а от ЧМК — в 06:10. Последний автобус с Северо-запада будет отправляться в 22:20, а из Металлургического района — в 22:25.