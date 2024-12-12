Беспилотник ВСУ сбит над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном

По словам главы республики, в результате атаки четверо бойцов караула получили легкие ранения, но серьезно никто не пострадал. Кадыров также рассказал, что само здание серьезных повреждений не получило: беспилотник, который взорвали в воздухе, повредил кровлю и выбил стекла. Упавшие обломки вызвали небольшой пожар, который оперативно потушили.