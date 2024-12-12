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В Красноярске на Северном шоссе из-за ДТП скопилась пробка

Пострадавших при ДТП не было, но движение затруднено.

Источник: Яндекс карты

В Красноярске на Северном шоссе из-за ДТП скопилась пробка.

Утром 12 декабря на Северном шоссе произошло ДТП. По информации Госавтоинспекции, столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших не было. Однако из-за аварии в сторону Енисейского тракта скопилась пробка.

В целом, по данным Яндекс-карт, уровень пробок оценивается в 4 балла. Самая сложная ситуация на Северном шоссе и Шахтеров. На Шахтеров также зафиксировано ДТП.

Ранее сообщалось о ДТП с участием автобуса в Красноярске. Пострадали несколько пассажиров.