На мосту им. 60-летия ВЛКСМ началась замена теплосетей

Когда закончатся дорожные работы на левой части моста при движении со стороны правого берега Иртыша, начнется второй этап работ. Специалисты АО «Омск РТС» совместно с компанией «Стройтраст» приступят к работе на правой части моста — новую сеть соединят с уже действующей. Эти работы планируется выполнить в период с 1 июля по 15 сентября 2025 года будущего года. Горячее водоснабжение жилых домой и социальной инфраструктуры Левобережья в это время возьмет на себя Кировская районная котельная.