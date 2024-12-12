На мосту им. 60-летия ВЛКСМ началась замена теплосетей

Капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме замены опорных частей моста, тротуарных консолей, бордюров и ограждений, благоустройства прилегающих территорий, важной частью работ станет обновление трубопровода тепловой сети, которых находится внутри моста.
В «Омск РТС» сообщили, что все работы по замене сетей будут проходить так, чтобы жители Левобережья не испытывали перебоев с теплоснабжением. Компания планирует полностью обновить 2 км магистрального трубопровода диаметром 800 мм в два этапа.
Заместитель главного инженера, начальник отдела инвестиционной деятельности и перспективного развития АО «Омск РТС» Алексей Великанов сообщил, что на первом этапе построят новые магистральные трубопроводы внутри моста. Причем они будут расположены с небольшим смещением относительно существующих сетей. Поэтому на подаче тепла потребителям во время всего периода ремонтных работ это никак не отразиться.
— Магистральная сеть жизненно важна для теплоснабжения жителей Левого берега. Мы разработали план работ, гарантирующий бесперебойную подачу тепла в течение всего периода реконструкции, — подчеркнул Алексей Великанов.
Когда закончатся дорожные работы на левой части моста при движении со стороны правого берега Иртыша, начнется второй этап работ. Специалисты АО «Омск РТС» совместно с компанией «Стройтраст» приступят к работе на правой части моста — новую сеть соединят с уже действующей. Эти работы планируется выполнить в период с 1 июля по 15 сентября 2025 года будущего года. Горячее водоснабжение жилых домой и социальной инфраструктуры Левобережья в это время возьмет на себя Кировская районная котельная.