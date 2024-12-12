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В Перми с 18 декабря откроются бесплатные городские катки

Посещать их можно будет по средам, вторникам и пятницам.

Источник: Комсомольская правда

В Перми с 18 декабря стартует городской проект «Ледовый сезон», благодаря которому на протяжении всей зимы пермяки смогут бесплатно кататься на пермских катках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По средам, вторникам и пятницам с 20:00 до 22:00 будут работать 6 объектов: стадион «Гайва» по адресу: улица Карбышева, 52, стадион «Спутник» по адресу: улица Мензелинская, 12, хоккейная коробка спортивного комплекса «Победа» по адресу: улица Обвинская, 9, стадион «Молния» по адресу: улица Волховская, 26, каток у «Гознака» по адресу: улица Кавалерийская, 3а и стадион «Авангард» по адресу: улица Светлогорская, 14.

«Ледовый сезон» реализуется уже восьмой год и становится все популярнее среди пермяков, — напомнили в городской администрации.

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