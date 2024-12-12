В Перми с 18 декабря откроются бесплатные городские катки

По средам, вторникам и пятницам с 20:00 до 22:00 будут работать 6 объектов: стадион «Гайва» по адресу: улица Карбышева, 52, стадион «Спутник» по адресу: улица Мензелинская, 12, хоккейная коробка спортивного комплекса «Победа» по адресу: улица Обвинская, 9, стадион «Молния» по адресу: улица Волховская, 26, каток у «Гознака» по адресу: улица Кавалерийская, 3а и стадион «Авангард» по адресу: улица Светлогорская, 14.