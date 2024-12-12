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В Омск прилетели новый тренер «Авангарда» и его помощник

Специалистов встретили в омском аэропорту и отвезли на арену, знакомить с командой.

Источник: Соцсети

В Омск прилетел новый тренер «Авангарда» Ги Буше. Вместе с ним в аэропорту встречали и его помощника — Дэйва Барра. Фото и видео со встречи канадских специалистов на сибирской земле публикует пресс-служба ХК «Авангард».

«Встретили, утеплили, пообщались, на Арену отвезли», — написала пресс-служба клуба.

Теперь канадцам предстоит знакомство с омской командой. В расписании сегодня, 12 декабря, первая открытая тренировка. В 12:00 Ги Буше и Дэйв Барр дадут пресс-конференцию.

Первая игра команды под руководством нового тренера ожидается 17 декабря. «Авангард» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

Ранее мы публиковали видео, где Ги Буше передал привет Омску на русском языке.

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