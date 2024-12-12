В Омск прилетели новый тренер «Авангарда» и его помощник

В Омск прилетел новый тренер «Авангарда» Ги Буше. Вместе с ним в аэропорту встречали и его помощника — Дэйва Барра. Фото и видео со встречи канадских специалистов на сибирской земле публикует пресс-служба ХК «Авангард».
«Встретили, утеплили, пообщались, на Арену отвезли», — написала пресс-служба клуба.
Теперь канадцам предстоит знакомство с омской командой. В расписании сегодня, 12 декабря, первая открытая тренировка. В 12:00 Ги Буше и Дэйв Барр дадут пресс-конференцию.
Первая игра команды под руководством нового тренера ожидается 17 декабря. «Авангард» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.
Ранее мы публиковали видео, где Ги Буше передал привет Омску на русском языке.