В Омск прилетели новый тренер «Авангарда» и его помощник

В Омск прилетел новый тренер «Авангарда» Ги Буше. Вместе с ним в аэропорту встречали и его помощника — Дэйва Барра. Фото и видео со встречи канадских специалистов на сибирской земле публикует пресс-служба ХК «Авангард».