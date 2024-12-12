Мэр назвал улицы Омска, где вывозят снег

«Сегодня, пока погода, по прогнозам синоптиков, бесснежная, окружные ДЭУ продолжат вывоз снега с улиц: Транссибирской, Крупской, проспекта Маркса, Лобкова, Малунцева, Сыропятского тракта, 10 лет Октября, Кирова, 20 лет РККА. Работы будут выполняться между интервалами с наиболее активным трафиком», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.