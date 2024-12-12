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Мэр назвал улицы Омска, где вывозят снег

После прошедшего снегопада продолжается вывоз снега.

Источник: SuperOmsk.ru

Как заявил мэр Омска Сергей Шелест, эта работа проходит в усиленном режиме, поскольку привлечена дополнительная техника. Градоначальник пояснил, за сутки с дорог убрали более 8 000 кубометров снега, в работе было задействовано 300 единиц техники.

«Сегодня, пока погода, по прогнозам синоптиков, бесснежная, окружные ДЭУ продолжат вывоз снега с улиц: Транссибирской, Крупской, проспекта Маркса, Лобкова, Малунцева, Сыропятского тракта, 10 лет Октября, Кирова, 20 лет РККА. Работы будут выполняться между интервалами с наиболее активным трафиком», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.

Уточняется, что в рейсы вышли 175 единиц спецтехники. На ручную уборку сегодня направлено 219 человек. В зоне внимания — остановки, пешеходные переходы, лестницы и подходы к ним.