Мэр назвал улицы Омска, где вывозят снег

Как заявил мэр Омска Сергей Шелест, эта работа проходит в усиленном режиме, поскольку привлечена дополнительная техника. Градоначальник пояснил, за сутки с дорог убрали более 8 000 кубометров снега, в работе было задействовано 300 единиц техники.
«Сегодня, пока погода, по прогнозам синоптиков, бесснежная, окружные ДЭУ продолжат вывоз снега с улиц: Транссибирской, Крупской, проспекта Маркса, Лобкова, Малунцева, Сыропятского тракта, 10 лет Октября, Кирова, 20 лет РККА. Работы будут выполняться между интервалами с наиболее активным трафиком», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.
Уточняется, что в рейсы вышли 175 единиц спецтехники. На ручную уборку сегодня направлено 219 человек. В зоне внимания — остановки, пешеходные переходы, лестницы и подходы к ним.