Традиционный Марш Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ангарске 21 декабря

Традиционное событие создаст для ангарчан праздничную атмосферу и возможность творческого самовыражения. Самое важное условие участия — отличное настроение и карнавальный костюм. Возрастных ограничений нет, сообщает ИА «Альтаир».
Регистрация начнется 21 декабря в 14:30 у Дворца ветеранов «Победа», откуда в 15:45 яркая колонна начнет движение до площади Ленина. В 16:00 у главной городской елки стартует праздничная игровая программа «Новогоднее настроение» и розыгрыш призов от спонсоров. Впервые Марш Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ангарске в 2013 году. Тогда в нем приняли участие 60 человек.
В 2014 году на Марш вышли 35 дедов Морозов. В 2023 году к мероприятию присоединилось более 300 Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.