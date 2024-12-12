Традиционный Марш Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Ангарске 21 декабря

Регистрация начнется 21 декабря в 14:30 у Дворца ветеранов «Победа», откуда в 15:45 яркая колонна начнет движение до площади Ленина. В 16:00 у главной городской елки стартует праздничная игровая программа «Новогоднее настроение» и розыгрыш призов от спонсоров. Впервые Марш Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Ангарске в 2013 году. Тогда в нем приняли участие 60 человек.