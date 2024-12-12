Главную елку Свердловского округа Иркутска откроют 20 декабря

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, гостей ожидают веселые конкурсы, игры. Основными героями праздника станут Дед Мороз и Снегурочка, приглашены аниматоры.
Также искусственные ели появятся еще на шести площадках: в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2 «б», в роще на Синюшиной горе, возле корта на улице 4-я Железнодорожная, 44, вблизи дома на Академической, 22, в роще «Звездочка», а также на территории нового сквера на бульваре Рябикова, 20 «б», который благоустроили в текущем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ели приобрели при содействии депутатов городской Думы. Запланировано проведение игровых программ для жителей. Дату и время можно уточнить по телефону: 52−03−69. Позже информация появится в социальных сетях комитета по управлению округом.
«При составлении плана новогодних мероприятий постарались предусмотреть их в каждом районе нашей территории. Это будут уличные праздники на общественных пространствах и во дворах, состязания на хоккейных кортах. Организуем игровые программы в учреждениях образования, культуры и спорта, адресные поздравления ветеранов и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель — охватить как можно больше жителей. При этом основное внимание, конечно, уделим маленьким иркутянам, в том числе детям участников специальной военной операции», — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
Для активного отдыха в зимний период будут работать хоккейные корты. Все желающие смогут их посетить бесплатно по адресам: микрорайон Университетский, 87 и 95, Юбилейный, 8, Первомайский, 76, на улицах 4-я Железнодорожная, 44, Жуковского, 21 и на бульваре Рябикова, 21а, а также на территориях общеобразовательных школ № 4, 6, 24, 28, 35, 71.
Продолжается новогоднее оформление крупных торговых центров и прилегающих к ним пространств, улиц и фасадов зданий. На въезде в микрорайон Первомайский установят световые арт-объекты и елку, в Юбилейном — праздничные инсталляции, а на центральной площади Академгородка украсят живые ели.
Жителей Свердловского округа приглашают на елочные базары, которые откроются 20 декабря на 10 площадках: улица Академическая, 2 «а», остановки общественного транспорта «Жуковского» и «Академгородок», микрорайон Первомайский, 62, на въезде в Университетский по направлению из центра города, Юбилейный, 42, бульвар Рябикова, 5 «б», Маяковского, 5, Терешковой, 23, микрорайон Ершовский на остановке «Магазин “Лучик”».
Для обеспечения безопасности горожан при самостоятельном запуске салютов и фейерверков предусмотрели специальные места. Это открытые территории на заливе Якоби, в районе въезда на АО «Масложиркомбинат», вблизи школы № 35, напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный, у фонтана в Университетском, 41 «а», на Академической, 56/5, между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.