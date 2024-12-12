Главную елку Свердловского округа Иркутска откроют 20 декабря

Также искусственные ели появятся еще на шести площадках: в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2 «б», в роще на Синюшиной горе, возле корта на улице 4-я Железнодорожная, 44, вблизи дома на Академической, 22, в роще «Звездочка», а также на территории нового сквера на бульваре Рябикова, 20 «б», который благоустроили в текущем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ели приобрели при содействии депутатов городской Думы. Запланировано проведение игровых программ для жителей. Дату и время можно уточнить по телефону: 52−03−69. Позже информация появится в социальных сетях комитета по управлению округом.