Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил местных жителей с Днём Конституции РФ

«Этот праздник напоминает нам об основных принципах и ценностях, заложенных в главном законе нашей страны: свободе, равенстве, справедливости и уважении к правам человека. Пусть Конституция всегда будет надёжным ориентиром для нас, помогая строить сильное и справедливое государство», — написал он.