Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил местных жителей с Днём Конституции РФ

С Днём Конституции Российской Федерации поздравил мэр города.

Источник: Сиб.фм

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. Известно, что в этот день в 1993 году на всенародном референдуме была принята действующая Конституция Российской Федерации.

В связи с чем мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибиряков с праздником в своем Telegram-канале.

«Этот праздник напоминает нам об основных принципах и ценностях, заложенных в главном законе нашей страны: свободе, равенстве, справедливости и уважении к правам человека. Пусть Конституция всегда будет надёжным ориентиром для нас, помогая строить сильное и справедливое государство», — написал он.

Напомним, что Максим Кудрявцев рассказал, интересно ли быть мэром Новосибирска.