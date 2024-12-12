Мэр Новосибирска Кудрявцев поздравил местных жителей с Днём Конституции РФ

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции РФ. Известно, что в этот день в 1993 году на всенародном референдуме была принята действующая Конституция Российской Федерации.
В связи с чем мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поздравил сибиряков с праздником в своем Telegram-канале.
«Этот праздник напоминает нам об основных принципах и ценностях, заложенных в главном законе нашей страны: свободе, равенстве, справедливости и уважении к правам человека. Пусть Конституция всегда будет надёжным ориентиром для нас, помогая строить сильное и справедливое государство», — написал он.
Напомним, что Максим Кудрявцев рассказал, интересно ли быть мэром Новосибирска.