На катке на площади 1905 года организуют концерты музыкальных групп

Напомним, на площади 1905 года впервые расположится каток с площадью около 800 кв. м, работы по его организации уже начались. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.