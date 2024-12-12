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Четыре поликлиники построят в Нижнем Новгороде и Городце в 2025 году

Также планируется отремонтировать больше 300 медобъектов.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде и Городце в 2025 году планируется построить четыре поликлиники. Об этом сообщило региональный министерство здравоохранения региона.

В Городце планируется возвести одну поликлинику, в Нижнем Новгороде — три, в том числе в ЖК «Новая Кузнечиха». Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Работы обойдутся в 653 млн рублей.

Также планируется капитально отремонтировать 326 объектов на общую сумму 2,46 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новая детская поликлиника появится в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

медицина