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Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в четверг, местами ожидается усиление ветра порывами 15−17 м/с, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Сан-Хосе: +12° 0 м/с 58% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−17 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −4 до +1°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и даже обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.

Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске и Гомеле в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, а в Гомеле без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер северо-западный и западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Бресте и Гродно ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, −1…+1°C, ветер в Бресте западный 5−10 м/с, а в Гродно — северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Могилеве и Витебске в четверг будет холоднее: −1−3°C и −2…-4°C соответственно. В этих областных центрах также синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Могилеве порывы ветра могут достигать 14 м/с, а в Витебске — 15−17 м/с.