Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске и Гомеле в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, а в Гомеле без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер северо-западный и западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.