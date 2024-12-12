Гололед и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, во многих районах республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−17 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −4 до +1°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и даже обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах.
Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле в четверг будет облачно с прояснениями. В белорусской столице пройдет небольшой кратковременный снег, а в Гомеле без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах опустится до отметки 0…-2°C. Ветер северо-западный и западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Бресте и Гродно ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, вероятность осадков 5−10%, −1…+1°C, ветер в Бресте западный 5−10 м/с, а в Гродно — северо-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Могилеве и Витебске в четверг будет холоднее: −1−3°C и −2…-4°C соответственно. В этих областных центрах также синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с, в Могилеве порывы ветра могут достигать 14 м/с, а в Витебске — 15−17 м/с.