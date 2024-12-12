Власти Уфы расселят признанные аварийными два жилых дома

В Калининском и Ленинском районах Уфы расселят аварийные жилые дома. Это следует из документа, опубликованного на сайте городского Управления земельными и имущественными отношениями.
Речь идет о зданиях № 59 по улице Фурманова и № 318 — по Ахметова. В минувшем году власти признали объекты аварийными и подлежащими реконструкции.
Службе расселения поручили изъять квартиры у собственников и нанимателей. Первым должны возместить стоимость изъятой недвижимости или предоставить другое благоустроенное жилье. А вторым подберут помещение по договору соцнайма.