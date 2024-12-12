Бывшего главу Исилькуля будут судить за гибель ребёнка

По версии следствия, обвиняемый не принял мер к постановке на учёт и обслуживанию бесхозного водопроводного колодца на улице 2-я Северная. Именно туда 7 октября прошлого года упал ребёнок. Трёхлетняя девочка наступила на ветхую деревянную крышку колодца, провалилась и утонула.