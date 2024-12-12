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Бывшего главу Исилькуля будут судить за гибель ребёнка

Бывшего главу Исилькульского городского поселения будут судить за халатность после гибели трёхлетней девочки.

Источник: AP 2024

Сам экс-мэр свою вину не признал.

По версии следствия, обвиняемый не принял мер к постановке на учёт и обслуживанию бесхозного водопроводного колодца на улице 2-я Северная. Именно туда 7 октября прошлого года упал ребёнок. Трёхлетняя девочка наступила на ветхую деревянную крышку колодца, провалилась и утонула.

«Бездействие обвиняемого не позволило эксплуатирующей водопроводную сеть организации обеспечить безопасное функционирование водопроводного колодца», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Несмотря на то, что обвиняемый вину не признал, следствием была собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в суд.

Ранее «МК в Омске» сообщал о том, что бывшему начальнику управления муниципальной собственности, обвинённому в халатности, не удалось оспорить приговор. Поводом для возбуждения уголовного дела стало падение в открытый водопроводный колодец 7-летнего мальчика, который получил серьёзные травмы.