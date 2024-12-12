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Стало известно, сколько стоит мясо гуся и утки к праздничному столу в Омске

Их будут продавать на губернских ярмарках.

На рынки Омска завезли фермерских гусей и уток к новогоднему столу. Об этом рассказали в администрации города.

На губернских ярмарках омских рынков продают мясо птицы из Азовского, Калачинского, Таврического, Крутинского и Омского районов. Фермеры уже назвали его стоимость:

  • гусь, индоутка и утка-мулард — 500 рублей за килограмм;
  • мясо перепёлки — 650 рублей за килограмм;
  • домашние куры-бройлеры — от 300 рублей за килограмм.

По информации омских фермеров, существенного роста цен в последние две недели декабря не ожидается. Губернские ярмарки, где можно приобрести мясо птицы к праздничному столу, проходят каждую пятницу и субботу. Работать они будут по следующим адресам:

  • Ленинский, ул. Рождественского, 6;
  • Советский, ул. 20 Партсъезда, 35;
  • Левобережный, пр. Комарова, 6;
  • Центральный, ул. Гусарова, 33.